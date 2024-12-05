Хавбек Фіорентини погодився на імплантацію дефібрилятора

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове погодився на імплантацію кардіовертера-дефібрилятора.

Про це повідомляє Lettera 43.

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, у 22-річного хавбека сталася зупинка серця під час матчу 14 туру Серії А проти Інтера. Гравець досі знаходиться в лікарні, МРТ-обстеження виявило у нього наявність рубця в ділянці лівого шлуночка, який і міг стати причиною серцевого нападу.

Бове дав згоду на встановлення кардіовертера-дефібрилятора. Це означає, що він більше не зможе на професійному займатися футболом в Італії: законодавство країни забороняє займатися контактними видами спорту особам із кардіостимуляторами.

У 2021 році з аналогічної причини Крістіан Еріксен був змушений покинути Інтер після зупинки серця в матчі за збірну Данії на Євро-2020.

За Фіорентину Бове виступає на правах оренди, права на гравця належать Ромі, контракт хавбека з якою розрахований до літа 2028 року. Трансферна вартість гравця оцінюється у 14 мільйонів євро.