Наполі сенсаційно програв Комо у 26 турі Серії А
У неділю, 23 лютого, відбувся матч 26 туру італійської Серії А сезону-2024/25, в якому один з лідерів чемпіонату Наполі завітав до Комо.
Поєдинок завершився сенсаційною поразкою неаполітанців з рахунком 2:1. Підопічні Антоніо Конте вже в дебюті зустрічі віддали перевагу супернику, забивши у власні ворота курйозний гол. Распадорі зрівняв рахунком на 17 хвилині, але у середині другого тайму Комо засмутив Наполі вдруге.
Зауважимо, що у Наполі триває безпереможна серія в чемпіонаті, яка налічує вже 4 гри.
Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 23 лютого
Комо – Наполі 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 7 Ррахмані (а.г), 1:1 – 17 Распадорі, 2:1 – 77 Діао
Сьогодні відбудеться ще три гри чемпіонату Італії:
- 16:00. Верона – Фіорентина
- 19:00. Емполі – Аталанта
- 21:45. Кальярі – Ювентус
Нагадаємо, конкурент Наполі в боротьбі за чемпіонство, Інтер, свій матч 26 туру виграв. Суперником була Дженоа Руслана Малиновського.