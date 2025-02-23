Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наполі сенсаційно програв Комо у 26 турі Серії А

Микола Дендак — 23 лютого 2025, 15:26
Наполі сенсаційно програв Комо у 26 турі Серії А

У неділю, 23 лютого, відбувся матч 26 туру італійської Серії А сезону-2024/25, в якому один з лідерів чемпіонату Наполі завітав до Комо.

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою неаполітанців з рахунком 2:1. Підопічні Антоніо Конте вже в дебюті зустрічі віддали перевагу супернику, забивши у власні ворота курйозний гол. Распадорі зрівняв рахунком на  17 хвилині, але у середині другого тайму Комо засмутив Наполі вдруге.

Зауважимо, що у Наполі триває безпереможна серія в чемпіонаті, яка налічує вже 4 гри.

Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 23 лютого

Комо – Наполі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Ррахмані (а.г), 1:1 – 17 Распадорі, 2:1 – 77 Діао

Сьогодні відбудеться ще три гри чемпіонату Італії:

  • 16:00. Верона – Фіорентина
  • 19:00. Емполі – Аталанта
  • 21:45. Кальярі – Ювентус

Нагадаємо, конкурент Наполі в боротьбі за чемпіонство, Інтер, свій матч 26 туру виграв. Суперником була Дженоа Руслана Малиновського.

Аталанта Верона Емполі Кальярі Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Ювентус Комо

Наполі

Наполі зберігає інтерес до Судакова
Хіменес приніс Мілану три очки, Наполі на останніх хвилинах втратив перемогу над Лаціо в матчі 25 туру Серії А
Манчестер Юнайтед та Челсі слідкують за ситуацією з Осімхеном
Наполі на 40 днів втратив важливого гравця
Гранд Серії А вже влітку планує підписати одного з лідерів Шахтаря

Останні новини