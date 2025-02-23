Наполі сенсаційно програв Комо у 26 турі Серії А

У неділю, 23 лютого, відбувся матч 26 туру італійської Серії А сезону-2024/25, в якому один з лідерів чемпіонату Наполі завітав до Комо.

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою неаполітанців з рахунком 2:1. Підопічні Антоніо Конте вже в дебюті зустрічі віддали перевагу супернику, забивши у власні ворота курйозний гол. Распадорі зрівняв рахунком на 17 хвилині, але у середині другого тайму Комо засмутив Наполі вдруге.

Зауважимо, що у Наполі триває безпереможна серія в чемпіонаті, яка налічує вже 4 гри.

Чемпіонат Італії – Серія А

26 тур, 23 лютого

Комо – Наполі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Ррахмані (а.г), 1:1 – 17 Распадорі, 2:1 – 77 Діао

Сьогодні відбудеться ще три гри чемпіонату Італії:

16:00. Верона – Фіорентина

19:00. Емполі – Аталанта

21:45. Кальярі – Ювентус

Нагадаємо, конкурент Наполі в боротьбі за чемпіонство, Інтер, свій матч 26 туру виграв. Суперником була Дженоа Руслана Малиновського.