Центральний блокуючий збірної України став гравцем італійської Верони

Центральний блокуючий збірної України Денис Велецький продовжить кар'єру в італійській Вероні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 26-річним волейболістом розрахована на сезон-2026/27. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Додамо, що Верона є чинним чемпіоном Кубку Італії.

Таким чином, Велецький став третім українцем, який виступатиме в італійській першості. Тепер волейболіст змагатиметься в одній лізі з Олегом Плотницьким з Перуджи та Максимом Тонконогом з Чивітанови.

Зауважимо, що останні два сезони 26-річний гравець провів у складі Епіцентр-Городка. До цього він виступав у низці українських команд, таких як Локомотив Харків, Новатор, Решетилівка та Прометей Дніпро.

Варто зазначити, що Велецький вже мав досвід гри у західному чемпіонаті. Раніше волейболіст захищав кольори угорського Фіно Капошвара.

Зазначимо, що у вересні цього року Велецький провів дебютний матч на чемпіонаті Європи у складі збірної України. Це був поєдинок проти Північної Македонії у 2-му турі групового етапу, який завершився перемогою підопічних Рауля Лосано (3:0).