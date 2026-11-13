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Центральний блокуючий збірної України став гравцем італійської Верони

Микола Літвінов — 13 листопада 2026, 20:34
Центральний блокуючий збірної України став гравцем італійської Верони
Денис Велецький
CEV

Центральний блокуючий збірної України Денис Велецький продовжить кар'єру в італійській Вероні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 26-річним волейболістом розрахована на сезон-2026/27. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Додамо, що Верона є чинним чемпіоном Кубку Італії.

Таким чином, Велецький став третім українцем, який виступатиме в італійській першості. Тепер волейболіст змагатиметься в одній лізі з Олегом Плотницьким з Перуджи та Максимом Тонконогом з Чивітанови.

Зауважимо, що останні два сезони 26-річний гравець провів у складі Епіцентр-Городка. До цього він виступав у низці українських команд, таких як Локомотив Харків, Новатор, Решетилівка та Прометей Дніпро.

Варто зазначити, що Велецький вже мав досвід гри у західному чемпіонаті. Раніше волейболіст захищав кольори угорського Фіно Капошвара.

Зазначимо, що у вересні цього року Велецький провів дебютний матч на чемпіонаті Європи у складі збірної України. Це був поєдинок проти Північної Македонії у 2-му турі групового етапу, який завершився перемогою підопічних Рауля Лосано (3:0).

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