Доведеться серйозно зі мною поборотися: Моурінью – про важливість 20-річного таланта для Реала

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью заявив, що розраховує на 20-річного нападника Ендріка на тлі інтересу до нього з боку інших клубів.

Наставника цитує ESPN Brasil.

"Забудьте про клуби, які ним цікавляться. Краще сидіть і чекайте, інакше ви втомитеся. Це гравець, якого я обожнюю. У нього неймовірний потенціал. Він дуже важливий для нас. Тим, хто ним цікавиться, доведеться серйозно зі мною поборотися, адже я вважаю, що йому не потрібна оренда і що він досягне найбільших успіхів", – заявив "Особливий"

Португальський спеціаліст пригадав, що під час передсезонної підготовки молодий нападник зазнав травми, яка вибила його із колії на понад місяць від старту нового сезону-2026/27.

Нагадаємо, що 20-річним бразильцем цікавляться Рома, Мілан та Астон Вілла.

Чинний контракт Ендріка з мадридським грандом розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Додамо, що колишній футболіст Палмейраса виступає за Реал із липня 2024-го. Також була перерва на оренду у французький Ліон (21 матч).

Натомість у футболці "Королівського клубу" Ендрік провів 41 поєдинок, у яких відзначився 7 голами та 1 асистом. У поточному сезоні-2026/27 бразилець взяв участь лише в одній зустрічі, отримавши мізерні чотири ігрові хвилини проти Ельче у Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Ендрік не хоче переїжджати із Мадрида, але прагне зрозуміти свою роль в іспанському клубі.