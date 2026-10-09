Моурінью: У Мбаппе проблема з коліном, яку не можна залишати без уваги

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про травму форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Слова португальця наводить пресслужба Реала.

"Мбаппе пройшов обстеження, а потім звернувся за другою думкою, тому що є проблема з його коліном, яку не можна залишати без уваги. Обидва діагнози повністю збіглися. Деталі відновлення – це не те, що вам потрібно знати.

Для мене футболіст залишається футболістом 24 години на добу. Якщо він робить щось важливе у своєму приватному житті, це завжди має певні наслідки. Футболіст завжди буде людиною, здатною припускатися помилок, але він також завжди має відчувати відповідальність", – заявив тренер.