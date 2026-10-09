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Моурінью: У Мбаппе проблема з коліном, яку не можна залишати без уваги

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 18:11
Моурінью: У Мбаппе проблема з коліном, яку не можна залишати без уваги
Жозе Моурінью
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про травму форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Слова португальця наводить пресслужба Реала.

"Мбаппе пройшов обстеження, а потім звернувся за другою думкою, тому що є проблема з його коліном, яку не можна залишати без уваги. Обидва діагнози повністю збіглися. Деталі відновлення – це не те, що вам потрібно знати.

Для мене футболіст залишається футболістом 24 години на добу. Якщо він робить щось важливе у своєму приватному житті, це завжди має певні наслідки. Футболіст завжди буде людиною, здатною припускатися помилок, але він також завжди має відчувати відповідальність", – заявив тренер.

Нагадаємо, Мбаппе пропустив останні три матчі збірної Франції в Лізі націй через проблеми з підколінним сухожиллям. У період відсутності від був помічений у нічному клубі в Парижі та на відпочинку в Швейцарії.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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