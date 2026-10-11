Вінісіус, ймовірно, пропустить Ель Класіко через дискваліфікацію

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор, найімовірніше, не допоможе мадридському Реалу в Ель Класіко проти Барселони.

Про це повідомляє El Partidazo de Cope.

Напередодні Реал у восьмому турі Ла Ліги обіграв Вільярреал із рахунком 1:0. Вінісіус Жуніорс у цьому матчі отримав пряму червону картку на 73-й хвилині за те, що він смикнув за волосся гравця Вільярреала Нейтана Саліба.

За цей вчинок Вінісіусу загрожують 2-3 матчі дискваліфікації. Це означає, що він пропустить матчі Ла Ліги проти Севільї та Барселони (18 і 25 жовтня відповідно), і може також пропустити поєдинок проти Расінга (1 листопада).

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 1 гол і 3 асисти в 9 матчах за Реал у всіх турнірах.