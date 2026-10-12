Конкурент Луніна залишається: Реал домовився про новий контракт з Куртуа – інсайдер

Мадридський Реал досяг принципової домовленості стосовно продовження співпраці з голкіпером команди Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, клуб вважає гравця збірної Бельгії ключовим футболістом колективу та одним із найкращих воротарів світу. Саме тому "вершкові" бажають підписати контракт незабаром після усної домовленості.

Варто зазначити, що контракт Куртуа з мадридською командою завершується у червні наступного року. Утім, за даними інсайдера, бельгієць захищатиме ворота Реала і в наступному сезоні.

Зауважимо, що протягом поточного сезону Куртуа провів 9 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 9 м'ячів та 2 рази залишив свої володіння на "замку".

Нагадаємо, що напередодні Куртуа розповів, скільки ще бажає провести років ігрової кар'єри.

Водночас стало відомо, що наставник "вершкових" Жозе Моурінью не розраховує на українського голкіпера команди Андрія Луніна, який з початку поточної кампанії не провів жодного офіційного матчу.