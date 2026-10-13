Мбаппе, Беллінгем і Вінісіус у розкішних образах: Louis Vuitton представив нову колекцію одягу для Реала

Французький модний дім Louis Vuitton презентував нову колекцію офіційного одягу та аксесуарів для подорожей для футболістів мадридського Реала.

Бренд продовжує співпрацю з іспанським грандом, яка розпочалася у 2025 році, та підготував для команди стильні образи, що поєднують елегантність і впізнавану символіку клубу.

Читайте також : Фото Магучіх стала обличчям для нової колекції одягу всесвітньо відомого бренду

До нової колекції увійшли пальта, штани, краватки та сумки. Дизайнери доповнили речі фірмовими елементами Louis Vuitton, а також деталями, присвяченими "вершковим", зокрема нашивками з емблемою мадридців. Таким чином, футболісти отримали не лише одяг для офіційних заходів, а й продумані образи для подорожей.

Обличчями розкішної рекламної кампанії стали зірки Реала Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе та інші гравці команди. Учасники зйомки позували в нових образах, демонстрували аксесуари, грали шкіряним м'ячем і навіть приміряли речі просто перед камерою. Кампанія підкреслила поєднання футбольної культури та високої моди.

Співпраця Louis Vuitton із мадридським клубом не обмежується лише чоловічою футбольною командою. Модний дім також створює одяг та аксесуари для жіночої футбольної й чоловічої баскетбольної команд Реала.

Раніше повідомлялося, що дружина Роналду влаштувала пікантну фотосесію біля літака, презентуючи свою нову лінійку одягу.