Роналду не потрапив у заявку збірної Португалії на березневі матчі

Португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не потрапив у заявку збірної Португалії на березневі товариські матчі, які команда зіграє проти Мексики (29 березня) та США (1 квітня) в межах підготовки до ЧС-2026.

Всього до складу португальців потрапили 27 гравців.

Як відомо, у березні 41-річний футболіст зазнав травми задньої поверхні стегна.

У поточному сезоні 41-річний португалець зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше Аль-Наср спростував інформацію, що Роналду покинув Саудівську Аравію через обстріли Ірану.