Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Емері зрівнявся за виграними єврокубковими трофеями з Анчелотті, Моурінью та Трапатонні

Олексій Мурзак — 21 травня 2026, 00:35
Емері зрівнявся за виграними єврокубковими трофеями з Анчелотті, Моурінью та Трапатонні
Унаї Емері
Getty Images

Наставник Астон Вілли Унаї Емері після перемоги у фіналі Ліги Європи над Фрайбургом зрівнявся з Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та Джованні Трапатонні за кількістю виграних єврокубкових трофеїв у якості тренера.

Завдяки цьому тріумфу він не лише наздогнав легендарних колег за загальною кількістю європейських кубків, а й оновив власний абсолютний рекорд, ставши першим тренером в історії, який виграв Лігу Європи (включаючи Кубок УЕФА) п'ять разів.

Всі четверо тепер мають у своєму активі по 5 європейських кубків.

До цього Емері раніше тричі вигравав Лігу Європи з Севільєю (2013/14, 2014/15, 2016/17) та один раз із Вільярреалом в сезоні-2020/21.

Водночас на рахунку Моурінью 2 титули Ліги чемпіонів з Порту (2003/04) та Інтером (2009/10), Кубок УЄФА з Порту (2002/03), трофей Ліги Європи з МЮ (2016/17) та кубок Ліги конференцій з Ромою (2021/22).

Карло Анчелотті має 5 перемог у Лізі чемпіонів УЄФА (рекорд турніру): двічі з Міланом (2003, 2007) та тричі з Реалом (2014, 2022, 2024).

Легендарний Трапатонні здобував свої європейські перемоги виключно на чолі грандів Серії А: з Ювентусом він двічі виграв Кубок УЄФА (1976/77 та 1992/93), Кубок володарів кубків (1983/84), Кубок європейських чемпіонів (1984/85) та один раз виграв Кубок УЄФА з Інтером (1990/91). 

Нагадаємо, після фіналу Кубку України, в якому київське Динамо обіграло Чернігів (3:1), визначились всі учасники від України в єврокубках на сезон-2026/27.

Ліга Європи Ліга конференцій Ліга чемпіонів Карло Анчелотті Жозе Моурінью Унаї Емері

Ліга Європи

Астон Вілла розбила Фрайбург у фіналі Ліги Європи та принесла Емері вже 5-й трофей єврокубків
Відомо, в якому місті Динамо гратиме у кваліфікації Ліги Європи
Фрайбург – Астон Вілла 0:3. Як бірмінгемці тріумфували у фіналі Ліги Європи
Головний тренер Фрайбурга поділився очікуваннями про матч проти Астон Вілли
Голкіпер Астон Вілли: У мене є впевненість, що ми можемо перемогти у фіналі

Останні новини