Емері зрівнявся за виграними єврокубковими трофеями з Анчелотті, Моурінью та Трапатонні

Наставник Астон Вілли Унаї Емері після перемоги у фіналі Ліги Європи над Фрайбургом зрівнявся з Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та Джованні Трапатонні за кількістю виграних єврокубкових трофеїв у якості тренера.

Завдяки цьому тріумфу він не лише наздогнав легендарних колег за загальною кількістю європейських кубків, а й оновив власний абсолютний рекорд, ставши першим тренером в історії, який виграв Лігу Європи (включаючи Кубок УЕФА) п'ять разів.

Всі четверо тепер мають у своєму активі по 5 європейських кубків.

До цього Емері раніше тричі вигравав Лігу Європи з Севільєю (2013/14, 2014/15, 2016/17) та один раз із Вільярреалом в сезоні-2020/21.

Водночас на рахунку Моурінью 2 титули Ліги чемпіонів з Порту (2003/04) та Інтером (2009/10), Кубок УЄФА з Порту (2002/03), трофей Ліги Європи з МЮ (2016/17) та кубок Ліги конференцій з Ромою (2021/22).

Карло Анчелотті має 5 перемог у Лізі чемпіонів УЄФА (рекорд турніру): двічі з Міланом (2003, 2007) та тричі з Реалом (2014, 2022, 2024).

Легендарний Трапатонні здобував свої європейські перемоги виключно на чолі грандів Серії А: з Ювентусом він двічі виграв Кубок УЄФА (1976/77 та 1992/93), Кубок володарів кубків (1983/84), Кубок європейських чемпіонів (1984/85) та один раз виграв Кубок УЄФА з Інтером (1990/91).

