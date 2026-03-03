У Роналду діагностували травму задньої поверхні стегна

Нападник і капітан Аль-Насар Кріштіану Роналду отримав травму задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

41-річний гравець вже почав процес реабілітації.

"У Кріштіану Роналду діагностовано травму підколінного сухожилля після останнього матчу з Аль-Фейхою. Він розпочав програми реабілітації й буде перебувати під наглядом", – йдеться в повідомленні.

У крайньому поєдинку Аль-Насра, у якому "лицарі Неджда" перемогли на виїзді Аль-Фейха 3:1. Кріштіану не реалізував пенальті та покинув поле через травму.

У поточному сезоні Роналду взяв участь у 26 матчах у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Напередодні Аль-Наср спростував інформацію, що португалець покинув країну через обстріли Ірану.