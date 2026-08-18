Реал скасував багаторічну традицію, яка стосується новачків мадридського клубу

Керівництво мадридського Реала ухвалило рішення змінити свій підхід до презентації нових гравців, відмовившись від багаторічної традиції проведення масштабних урочистостей на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Про це повідомляє Marca.

Замість звичних грандіозних шоу відтепер організовуватимуть закриті заходи. Під час таких зустрічей президент клубу Флорентіно Перес особисто вітатиме новачків та членів їхніх родин.

Новий формат виключає присутність представників ЗМІ, а футболісти більше не даватимуть своїх перших пресконференцій у статусі гравців "вершкових". Це різко контрастує з тим, як раніше мадридці влаштовували на стадіоні видовищні церемонії, які в епоху "галактікос" збирали тисячі фанатів на трибунах.

Проте зараз клуб вирішив змінити пріоритети, змістивши фокус на забезпечення спокійнішої та комфортнішої адаптації спортсменів у новому колективі. Ці зміни впроваджуються на тлі надзвичайно активної трансферної кампанії Реала, під час якої склад команди поповнила ціла низка іменитих виконавців.

Влітку "вершкові" оформили один із найдорожчих трансферів міжсезоння, підписавши Яна Діоманде. Також мадридці поповнили склад Дензелом Дюмфрісом, Ібраїмою Конате, Бернарду Сілвою та Марком Кукурельєю.

Нову кампанію Реал розпочне для себе матчем проти Еспаньйола. Він відбудеться 22 серпня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.