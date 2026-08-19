З ентузіазмом дитини, яка ще нічого не виграла: Моурінью – про своє повернення у Реал

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про своє повернення до іспанського гранда.

Його слова наводить Marca.

Португальський спеціаліст зізнався, що знову прийшов до керма "Королівського клубу" із ентузіазмом дитини, яка нічого не виграла.

"Я приходжу з любов'ю, яку пробуджує в мені Реал, із відповідальністю, якої вимагає Реал, з ентузіазмом дитини, яка ще нічого не виграла… Я приходжу з усім, абсолютно всім... А щодо обіцянок... Як це робили 20 років тому... Я не збираюся займатися такими історіями. Якщо ви запитаєте мене, чи маю я мрії... Так, у мене є мрії. Я дуже змінився. Я б сказав, що це та сама ДНК. Очевидно, я не можу приховувати або намагатися бути тим, ким не є… Я став набагато зрілішим, менш емоційним, більш стриманим", – сказав Моурінью.

18 серпня мадридський клуб презентував португальця. Нагадаємо, що контракт "Особливого" з "вершковими" розрахований до 30 червня 2029-го.

Моурінью вже працював у мадридському колективі у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Жозе привів "Королівський клуб" до трьох трофеїв: чемпіонства Іспанії (2011/12), Суперкубку Іспанії (2012/13) та Кубку країни (2010/11).

Нещодавно стало відомо, що португалець запровадив низку нових правил, щоб покращити дисципліну мадридців. Тібо Куртуа та Кіліан Мбаппе позитивно висловилися про роботу під керівництвом португальського фахівця.

Додамо, що перший офіційний матч Моурінью після повернення у Мадрид відбудеться 22 серпня. Це буде виїзна гра проти Еспаньйола у Ла Лізі-2026/27 (о 22:30 за київським часом).