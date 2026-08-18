З ним вони можуть стати ще сильнішими: Пуйоль – про повернення Моурінью на посаду тренера Реала

Колишній капітан і захисник Барселони Карлес Пуйоль заявив, що з приходом Жозе Моурінью на посаду головного тренера мадридського Реала команда може стати ще сильніше, попри те, що й каталонці, ймовірно, проведуть вдалий сезон.

Його слова передає Diario AS.

"Ми говоримо про великого тренера Моурінью. Я познайомився з ним у Барселоні, коли ще грав у молодіжній команді і перейшов до основного складу. Ми вже тоді бачили, що він дуже добре розбирається у футболі. Потім він здобув чудові досягнення, а згодом перейшов до Реала. Ми тоді були на піку форми, пам'ятаю велике суперництво. У ті роки, крім того, що там були Гвардіола та Моурінью, Мессі та Кріштіану, це були дві великі команди. Побачимо, як у нього підуть справи. Я й досі вважаю, що Барселона має дуже хороший склад і зможе провести вдалий сезон. З Моурінью вони можуть стати ще сильнішими".

Зауважимо, що "Особливий" працював у тренерському штабі "блаугранас" в період з 1996 по 2000 роки ще до того, як самостійно почав очолювати команди.

Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).

"Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).

Нещодавно стало відомо, що португалець запровадив низку нових правил, щоб покращити дисципліну мадридців.