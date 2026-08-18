Реал презентував Моурінью на посаді головного тренера

Мадридський Реал 18 серпня представив Жозе Моурінью на посаді головного тренера першої команди.

Про це повідомляє сайт мадридців.

Презентація відбулася у залі засідань іспанського гранда. Президент "вершкових" Флорентіно Перес та португальський наставник підписали угоду та привітали одне одного із новою співпрацею.

Презентація Жозе Моурінью Фото мадридського Реала

Нагадаємо, що контракт "Особливого" з "Королівським клубом" розрахований до 30 червня 2029-го.

Під час офіційного заходу 63-річний спеціаліст отримав копію стадіону "Сантьяго Бернабеу", годинник та іменну футболку Реала.

Моурінью вже працював у мадридському колективі у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Жозе привів "Королівський клуб" до трьох трофеїв: чемпіонства Іспанії (2011/12), Суперкубку Іспанії (2012/13) та Кубку країни (2010/11).

Нещодавно стало відомо, що португалець запровадив низку нових правил, щоб покращити дисципліну мадридців. Тібо Куртуа та Кіліан Мбаппе позитивно висловилися про роботу під керівництвом португальського фахівця.

Додамо, що перший офіційний матч Моурінью після повернення у Мадрид відбудеться 22 серпня. Це буде виїзна гра проти Еспаньйола у Ла Лізі-2026/27 (о 22:30 за київським часом).