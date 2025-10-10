Французький гранд звільнив головного тренера

ФК Монако оголосив про припинення співпраці з головним тренером Аді Гюттером.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

55-річний австрійський фахівець очолював команду з літа 2023 року. Перші два сезони під його керівництвом Монако завершував на другому та третьому місцях в турнірній таблиці чемпіонату Франції. У січні поточного року Монако продовжив контракт із Гюттером до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів Монако стартував з одного набраного очка в двох матчах. В чемпіонаті Франції команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці з 13 очками в 7 матчах. Напередодні в сьомому турі Монако вдома зіграв унічию 2:2 з Ніццою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що замість Гюттера незабаром буде призначено Себастьяна Поконьйолі, який наразі тренує Юніон Сен-Жилуаз.