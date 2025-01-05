Монако продовжив контракт із головним тренером команді Аді Гюттером.

Про це повідомляє пресслужба "Монегасків".

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт діяв до літа 2025 року.

Гюттер проводить свій другий сезон на чолі Монако. У першому ж сезоні він привів команду до срібних медалей чемпіонату Франції.

Наразі "Монегаски" ідуть третіми в турнірній таблиці Ліги 1 із 30 очками в 16 матчах. У Лізі чемпіонів команда із 10 балами в 6 матчах іде 16-ю.

Окрім Монако, Гюттер у своїй тренерській біографії також працював з Райндорфом, Грьодігом, РБ Зальцбургом, Янг Бойз, Айнтрахтом і Боруссією Менхенгладбах.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ пропонує щедрий контракт форварду Ліверпуля Мохамеду Салаху.