Погба розповів, чи залишиться у Монако

Олег Дідух — 11 квітня 2026, 15:49
Іменитий французький півзахисник Поль Погба спростував чутки про свій відхід із Монако.

Слова 33-річного хавбека наводить Foot Mercato.

"Я почуваюся дуже добре, хочу максимально допомогти своїй команді, щоб досягти нашої мети – Ліги чемпіонів. Я намагаюся отримувати свої хвилини, відновлювати форму й думаю, що все це прийде з часом. Ми знаємо, що у нас була дуже хороша серія, тому непросто повернутися й одразу влитися в гру, коли команда вже на ходу. Я тут, щоб допомогти команді всім, чим зможу, до кінця сезону.

Чи думаю я про наступний сезон? Я ще тут, у Монако, і з того, що я чув, ми разом надовго. Я думаю лише про найближчі ігри", – заявив гравець.

Погба перейшов у Монако влітку минулого року після того, як завершився термін його дискваліфікації за допінг. У поточному сезоні він взяв участь лише у 4 матчах, сумарно провівши на полі 51 хвилину.

У січні вже ходили чутки про те, що Монако хоче позбутися хавбека. Контракт Погба діє до літа 2027 року.

Погба виключили зі складу Монако в Лізі чемпіонів
Монако хоче позбутись Погба через його ігрову форму
Тренер Монако: Мене турбує те, як відновлюється Погба
Погба знову отримав травму і не зіграє проти Марселя
Погба долучився до професійної команди верблюжих перегонів

