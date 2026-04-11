Погба розповів, чи залишиться у Монако

Іменитий французький півзахисник Поль Погба спростував чутки про свій відхід із Монако.

Слова 33-річного хавбека наводить Foot Mercato.

"Я почуваюся дуже добре, хочу максимально допомогти своїй команді, щоб досягти нашої мети – Ліги чемпіонів. Я намагаюся отримувати свої хвилини, відновлювати форму й думаю, що все це прийде з часом. Ми знаємо, що у нас була дуже хороша серія, тому непросто повернутися й одразу влитися в гру, коли команда вже на ходу. Я тут, щоб допомогти команді всім, чим зможу, до кінця сезону.

Чи думаю я про наступний сезон? Я ще тут, у Монако, і з того, що я чув, ми разом надовго. Я думаю лише про найближчі ігри", – заявив гравець.