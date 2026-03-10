Ще одна трата для Бразилії. Захисник Монако пропустить ЧС-2026

Захисник Монако Вандерсон, найімовірніше, не допоможе збірній Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Напередодні Вандерсон переніс операцію на стегні лівої ноги в зв'язку м'язовою травмою. Очікується, що 24-річний бразилець пропустить щонайменше три місяці. Він точно більше не зіграє у поточному клубному сезоні, його участь у чемпіонаті світу також малоймовірна.

Це вже не перша кадрова втрата для збірної Бразилії перед чемпіонатом світу. Раніше на тривалий термін вибув вінгер Реала Родріго Гоес, у якого розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Його травма змусила тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті розглянути можливість повернення до команди зіркового ветерана Неймара.