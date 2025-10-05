ПСЖ Забарного не втримав перемогу над Ліллем, Страсбург декласував Анже в 7-му турі Ліги 1

Сьогодні, 5 вересня, відбулися матчі сьомого туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2025/26.

Ліон поступився Тулузі (1:2), Страсбург декласував Анже (5:0), а Гавр та Ренн і Монако з Ніццою зіграли в результативні нічиї (в обидвох поєдинках 2:2).

Також ПСЖ з Іллею Забарним не зумів втримати перемогу над Ліллем. Що цікаво, за Лілль відзначився брат Кіліана Мбаппе Етан. Українець розпочав матч на лаві для запасних і вийшов на поле на 68 хвилині.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

7 тур, 5 жовтня

Ліон – Тулуза 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Фофана, 1:1 – 87 Емерсонн, 1:2 – 90+6 Емерсонн

Гавр – Ренн 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Емболо, 0:2 – 29 Леполь, 1:2 – 45+1 Сумаре, 2:2 – 79 Ндіає

Монако – Ніцца 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 29 Діоп, 0:2 – 42 Діоп (пен.), 1:2 – 45+5 Фаті (пен.), 2:2 – 56 Фаті (пен.)

Вилучення: Абді 34 (Ніцца, друга жовта)

Страсбург – Анже 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Панічеллі, 2:0 – 51 Панічеллі, 3:0 – 61 Уаттара, 4:0 – 66 Годо, 5:0 – 70 Годо

Лілль – ПСЖ 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Мендеш, 1:1 – 85 Мбаппе

Нагадаємо, у попередньому турі Ілля Забарний забив дебютний гол за ПСЖ ще в першому таймі протистояння з Осером. У підсумку команда українця перемогла 2:0.