Монако може залишити Фаті за однієї умови

Попри те що Ансу Фаті не повернувся до своєї найкращої форми, форми, в якій вражав у Барселоні, він може залишитися у складі Монако на постійній основі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Монегаски задоволені грою нападника і хотіли б його залишити, але не за будь-яку ціну. Перед орендою Фаті підписав новий контракт з каталонцями до червня 2028 року, погодившись на відтермінування частини своєї зарплати.

Угода про оренду між клубами передбачає опцію викупу приблизно за 11 мільйонів євро - суму, яку Монако може собі дозволити. Однак проблемою залишається його зарплата, яка є занадто високою для клубу Ліги 1.

Переговори можуть зосередитися на суттєвому зменшенні зарплати гравця, щоб вона відповідала економічним реаліям клубу.

У цьому сезоні в активі футболіста 26 матчів, в яких він відзначився 10 голами.

Напередодні іменитий французький півзахисник Поль Погба спростував чутки про свій відхід із Монако.