Син Кличка дебютував за основу Монако в чемпіонаті Франції

Сергій Шаховець — 31 березня 2026, 13:50
Максим Кличко
Український центровий Максим Кличко зіграв перший поєдинок за основну команду Монако. Ця подія відбулася в межах 24-го туру чемпіонату Франції.

20-річний син легендарного боксера Віталія Кличка провів 4 хвилини на майданчику, виконавши один неточний кидок та зробивши два підбирання.

У підсумку "монегаски" перемогли Ле-Ман з рахунком 99:85. Монако впевнено лідирує в регулярному чемпіонаті Франції, маючи 20 перемог у 23 поєдинках.

Зазначимо, що Максим Кличко раніше грав виключно за молодіжну команду Монако U-21.

Раніше повідомлялося, що син Кличка через травму пропустив обидва матчі збірної України проти Іспанії у відборі на чемпіонат світу 2027.

