Монако визначився з головним претендентом на посаду головного тренера
Монако визначився з головним претендентом на зміну головного тренера команди Аді Гюттера.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Так, замість австрійського фахівця незабаром буде призначено Себастьяна Поконьйолі, який наразі тренує Юніон Сен-Жилуаз.
Наставник працює з бельгійським клубом з 2024 року. За цей час команда зіграла 69 матчів у всіх турнірах, з яких 39 виграла, 15 програла та ще 15 разів розписала нічию з суперниками.
Монако за підсумками семи турів розмістився на п'ятому місці турнірної таблиці Ліги 1 – 13 очок. У Лізі чемпіонів французи за два тури програли Брюгге 1:4 та зіграли внічию з Манчестер Сіті (2:2).
Раніше повідомлялось про інтерес "монегасків" до екстренера Ювентуса.