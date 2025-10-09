Монако визначився з головним претендентом на посаду головного тренера

Монако визначився з головним претендентом на зміну головного тренера команди Аді Гюттера.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Так, замість австрійського фахівця незабаром буде призначено Себастьяна Поконьйолі, який наразі тренує Юніон Сен-Жилуаз.

🚨🇲🇨 AS Monaco are closing in on the appointment of Sebastien Pocognoli as their new head coach.



Pocognoli will replace Adi Hütter. pic.twitter.com/MIiEdo4ehk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025

Наставник працює з бельгійським клубом з 2024 року. За цей час команда зіграла 69 матчів у всіх турнірах, з яких 39 виграла, 15 програла та ще 15 разів розписала нічию з суперниками.

Монако за підсумками семи турів розмістився на п'ятому місці турнірної таблиці Ліги 1 – 13 очок. У Лізі чемпіонів французи за два тури програли Брюгге 1:4 та зіграли внічию з Манчестер Сіті (2:2).

Раніше повідомлялось про інтерес "монегасків" до екстренера Ювентуса.