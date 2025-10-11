Французький гранд призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Монако став Себастьян Поконьйолі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець отримав контракт до червня 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом фахівця був Юніон Сент-Жилуаз, який наразі лідирує у чемпіонаті Бельгії. З 2024 року команда під його керівництво зіграла 69 матчів у всіх турнірах, з яких 39 виграла, 15 програла та ще 15 разів розписала нічию з суперниками.

На цій посаді Поклньйолі замінив Аді Гюттера. Перші два сезони під його керівництвом Монако завершував на другому та третьому місцях в турнірній таблиці чемпіонату Франції. У січні поточного року Монако продовжив контракт із Гюттером до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів Монако стартував з одного набраного очка в двох матчах. В чемпіонаті Франції команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці з 13 очками в 7 матчах. Напередодні в сьомому турі Монако вдома зіграв унічию 2:2 з Ніццою.