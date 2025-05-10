Зірка Боруссії Д може бути продана за значною знижкою через фактор єврокубків

Вінгер Боруссії Дортмунд Джеймі Гіттенс може змінити команду цього літа за зниженою ціною. Але це залежатиме від одного важливого фактору.

Про це повідомляє The Athletic.

На початку квітня з'явилася інформація, що 20-річний англієць прийняв рішення залишити "джмелів" після сезону-2024/25. І в цьому йому може допомогти сам дортмундський колектив.

Згідно з джерелом, у контракті футболіста прописані відступні, сума яких залежатиме від єврокубку, в який кваліфікується команда Ніко Ковача.

Для дортмундців найкращим варіантом буде кваліфікація до Ліги чемпіонів. Тоді потенційні покупці будуть повинні заплатити за гравця 60 мільйонів євро.

У разі кваліфікації до Ліги Європи, Ліги конференцій або фінішу поза єврокубковою зоною Гіттенс буде доступний за менш ніж 50 мільйонів.

За два тури до фінішу сезону Боруссія посідає п'яте місце таблиці Бундесліги, яке дозволить зіграти в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні Джеймі Гіттенс відзначився 12 голами та 5 асистами в 46 матчах дортмундів в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що два клуби Бундесліги достроково втратили шанси зберегти місце у вищому німецькому дивізіоні.