Челсі за крок до підписання гравця Боруссії Дортмунд

Англійський вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс близький до того, аби стати гравцем лондонського Челсі.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

У понеділок відбулася зустріч представників клубів. Узгодження трансферу знаходиться на фінальному етапі.

Челсі хоче укласти з гравцем семирічний контракт. Байно-Гіттенс заявив що хоче приєднатися до колективу Енцо Марески.

Вінгер може стати потенційною заміною Михайлу Мудрику, проба "Б" якого також дала позитивний результат. Українцю загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

У минулому сезоні англієць зіграв 48 матчів за дортмундську команду, забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що вінгер Челсі Нкунку може стати гравцем Манчестер Юнайтед.