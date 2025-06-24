Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Челсі за крок до підписання гравця Боруссії Дортмунд

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 16:55
Челсі за крок до підписання гравця Боруссії Дортмунд
Джеймі-Байно Гіттенс
IMAGO

Англійський вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс близький до того, аби стати гравцем лондонського Челсі.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

У понеділок відбулася зустріч представників клубів. Узгодження трансферу знаходиться на фінальному етапі.

Челсі хоче укласти з гравцем семирічний контракт. Байно-Гіттенс заявив що хоче приєднатися до колективу Енцо Марески.

Вінгер може стати потенційною заміною Михайлу Мудрику, проба "Б" якого також дала позитивний результат. Українцю загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

У минулому сезоні англієць зіграв 48 матчів за дортмундську команду, забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що вінгер Челсі Нкунку може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Футбольні трансфери Челсі Джеймі Байно Гіттенс

Челсі

Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо Нкунку
Мареска долучився до європейських тренерів, які скаржаться на погодні умови США
На Санчо з’явився ще один претендент
Дивлюся, як вони хейтять: Мудрик змінив профіль у соцмережах на тлі новин допінгового скандалу
Челсі розпочав переговори щодо трансферу Коло Муані

Останні новини