Бохум та Гольштайн Кіль достроково попрощалися з Бундеслігою

Два клуби німецької Бундесліги втратили математичні шанси зберегти свою прописку у вищому німецькому дивізіоні.

У 33 турі чемпіонату Німеччини вирішилася доля Гольштайн Кіля та Бохума, які зазнали поразки від Фрайбурга (1:2) та Майнца (1:4) відповідно.

Через перемогу Гайденгайма Бохум навіть в разі позитивного результату вилітав. А Кіль у свою чергу за рахунок виграшу міг перенести визначення другого невдахи на останній тур.

Читайте також : Гол Миколенка допоміг Евертону обіграти Фулгем, Брентфорд з Ярмолюком перемогли Іпсвіч

Проте через програш Гольштайн Кіль разом із Бохумом вже може готуватися до виступу в другій Бундеслізі. Варто зазначити, що на їхні місця претендують оджразу п'ять клубів другого за силою дивізіону: Кельн, Гамбург, Ельферсберг, Падерборн та Фортуна.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, достроково визначився чемпіон Першої ліги України, який наступного сезону гратиме в УПЛ.