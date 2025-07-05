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Челсі оголосив про підписання Байно Гіттенса

Олег Дідух — 5 липня 2025, 17:24
Челсі оголосив про підписання Байно Гіттенса
Джеймі Байно Гіттенс
ФК Челсі

Вінгер Боруссії Дортмунд Джеймі Байно Гіттенс став гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 20-річним футболістом розрахований на 7 років – до літа 2032 року.

Сума трансферу не розголошується. На початку червня Челсі запропонував за півзахисника 42 мільйони євро, але тоді дортмундці відхилили цю пропозицію, наполягаючи на 70 мільйонах.

Байно Гіттенс опинився у структурі Боруссії Дортмунд у вересні 2020 року. В минулому сезоні на його рахунку 12 голів і 5 асистів у 49 матчах у всіх турнірах. На рахунку вінгера 1 гол в 11 матчах за молодіжну збірну Англії U-21.

Нагадаємо, сьогодні вночі Челсі в чвертьфіналі клубного чемпіонату світу-2025 обіграв Палмейрас 2:1.

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