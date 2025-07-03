Боруссія та Челсі узгодили перехід Гіттенса

Челсі домовився з Боруссією Дортмунд про трансфер півзахисника Джеймі Байно-Гіттенса.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Сторони досягли принципової згоди щодо цього. Деталі контракту все ще узгоджуються.

"Переговори з Челсі були складними, але зрештою ми раді, що, найімовірніше, зможемо реалізувати наші очікування та отримати впевненість у плануванні. Джеймі – чудовий гравець, який приніс нам велику радість. Він хотів зробити наступний крок у своїй кар'єрі у Челсі, і ми бажаємо йому всього найкращого та великих успіхів", – розповів спортивний директор Боруссії Себастьян Кель

Про суму трансферу наразі не повідомляється. На початку червня Челсі запропонував за півзахисника 42 мільйони євро, але тоді дортмундці відхилили цю пропозицію, наполягаючи на 70 мільйонах.

Байно-Гіттенс цього сезону провів 49 матчів за Боруссію у всіх турнірах, де забив 12 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, напередодні нападник Брайтона Жоау Педру став гравцем Челсі.