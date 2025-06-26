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Челсі відновив переговори щодо вінгера Боруссії

Олександр Булава — 26 червня 2025, 01:00
Челсі відновив переговори щодо вінгера Боруссії
Джеймі-Байно Гіттенс
IMAGO

Лондонський Челсі зацікавлений у підписання англійського вінгера дортмундської Борусії Джеймі Байно-Гіттенса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Напередодні між клубами відбулись нові позитивні переговори щодо 20-річного футболіста. Однак поки досі немає жодної угоди або остаточного рішення. Дортмунд продовжує вимагати 65 мільйонів євро.

Також Боруссія чекає на пропозиції інших зацікавлених клубів. Зазначається, що переговорів з Баварією наразі не було.

Вінгер може стати потенційною заміною Михайлу Мудрику, проба "Б" якого також дала позитивний результат. Українцю загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

У минулому сезоні Байно-Гіттенс зіграв 48 матчів за дортмундську команду, забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 50 мільйонів євро.

Раніше Англійська Прем'єр-ліга опублікувала розклад матчів на сезон-2025/26

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