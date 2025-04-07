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Талант Боруссії Дортмунд вирішив покинути клуб влітку

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 23:37
Талант Боруссії Дортмунд вирішив покинути клуб влітку
Джеймі Байно Гіттенс

Талановитий англійський вінгер Джеймі Байно Гіттенс поінформував керівництво Боруссії Дортмунд про свій намір покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Клуб готовий до можливого відходу Гіттенса. Очікується, що Боруссія проситиме за гравця 100 мільйонів євро, хоча в процесі переговорів може погодитися знизити суму до 70-80 мільйонів. Гіттенсом цікавляться Баварія та ряд клубів АПЛ на чолі з Челсі.

У поточному сезоні на рахунку англійського вінгера 12 голів і 4 асисти в 42 матчах за Боруссію в усіх турнірах. Контракт 20-річного гравця діє до літа 2029 року.

Раніше Боруссія втратила до кінця сезону основного центрального захисника Ніко Шлоттербека, який отримав травму коліна.

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