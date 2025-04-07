Талант Боруссії Дортмунд вирішив покинути клуб влітку

Талановитий англійський вінгер Джеймі Байно Гіттенс поінформував керівництво Боруссії Дортмунд про свій намір покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🆕 Jamie #Gittens wants to leave Borussia Dortmund this summer - @berger_pj. #BVB have been informed of his desire to move and internally expect him to leave.



FC Bayern still have Gittens on their list. He also has a market in England, and a return to the Premier League… pic.twitter.com/i7YrhS9dqz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 7, 2025

Клуб готовий до можливого відходу Гіттенса. Очікується, що Боруссія проситиме за гравця 100 мільйонів євро, хоча в процесі переговорів може погодитися знизити суму до 70-80 мільйонів. Гіттенсом цікавляться Баварія та ряд клубів АПЛ на чолі з Челсі.

У поточному сезоні на рахунку англійського вінгера 12 голів і 4 асисти в 42 матчах за Боруссію в усіх турнірах. Контракт 20-річного гравця діє до літа 2029 року.

Раніше Боруссія втратила до кінця сезону основного центрального захисника Ніко Шлоттербека, який отримав травму коліна.