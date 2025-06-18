Талант Борусії Дортмунд хоче перейти у Челсі

Англійський вінгер дортмундської Борусії Джеймі Байно-Гіттенс хоче стати гравцем Челсі.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що гравець німецького клубу і молодіжної збірної Англії вже погодив семирічний контракт з Челсі.

Наразі ж тривають переговори між клубами. Позиція Байно-Гіттенс – категорична: він хоче приєднатися до колективу Енцо Марески.

У минулому сезоні Байно-Гіттенс зіграв 48 матчів за дортмундську команду, забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 50 мільйонів євро.

Раніше Англійська Прем'єр-ліга опублікувала розклад матчів на сезон-2025/26.