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Талант Борусії Дортмунд хоче перейти у Челсі

Андрій Мошкун — 18 червня 2025, 14:04
Талант Борусії Дортмунд хоче перейти у Челсі
Джеймі-Байно Гіттенс
IMAGO

Англійський вінгер дортмундської Борусії Джеймі Байно-Гіттенс хоче стати гравцем Челсі.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що гравець німецького клубу і молодіжної збірної Англії вже погодив семирічний контракт з Челсі.

Наразі ж тривають переговори між клубами. Позиція Байно-Гіттенс – категорична: він хоче приєднатися до колективу Енцо Марески.

У минулому сезоні Байно-Гіттенс зіграв 48 матчів за дортмундську команду, забив 12 голів і віддав 5 результативних передач. Трансфермаркет оцінює його у 50 мільйонів євро.

Раніше Англійська Прем'єр-ліга опублікувала розклад матчів на сезон-2025/26.

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