Салах обійшов Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ

Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль продовжує йти до свого 20-го титулу, перемігши на своєму полі Іпсвіч (4:1) у межах 23 туру.

Другий гол мерсисайдців у цій грі на свій рахунок записав Мохаммед Салах. І для 32-річного єгиптянина це взяття воріт стало особливим.

Завдяки цьому результативному удару Салах посунув легендарного Тьєррі Анрі з сьомого місця у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ.

Салах має 176 голів у межах вищого англійського дивізіону, що на один більше, ніж в ікони Арсенала.

It had to be him.



In scoring against Ipswich, Mohamed Salah moves past Thierry Henry into seventh place in the all-time top scorers list 🇪🇬 pic.twitter.com/FpSraiCLzS — Premier League (@premierleague) January 25, 2025

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Майже всі свої голи Мохаммед забив у складі Ліверпуля, а саме 174. Ще двічі вінгер відзначився під час етапу кар'єри у Челсі в сезоні-2013/14.

Після 22 зіграних турів Ліверпуль має 53 очки, випереджаючи на 6 балів найближчого переслідувача в особі Арсенала. Команда Арне Слота при цьому ще має матч з Евертоном в запасі.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний допоміг Борнмуту повторити клубний рекорд за підсумками гри з Ноттінгем Форест.