Салах обійшов Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ
Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль продовжує йти до свого 20-го титулу, перемігши на своєму полі Іпсвіч (4:1) у межах 23 туру.
Другий гол мерсисайдців у цій грі на свій рахунок записав Мохаммед Салах. І для 32-річного єгиптянина це взяття воріт стало особливим.
Завдяки цьому результативному удару Салах посунув легендарного Тьєррі Анрі з сьомого місця у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ.
Салах має 176 голів у межах вищого англійського дивізіону, що на один більше, ніж в ікони Арсенала.
Майже всі свої голи Мохаммед забив у складі Ліверпуля, а саме 174. Ще двічі вінгер відзначився під час етапу кар'єри у Челсі в сезоні-2013/14.
Після 22 зіграних турів Ліверпуль має 53 очки, випереджаючи на 6 балів найближчого переслідувача в особі Арсенала. Команда Арне Слота при цьому ще має матч з Евертоном в запасі.
Раніше стало відомо, що Ілля Забарний допоміг Борнмуту повторити клубний рекорд за підсумками гри з Ноттінгем Форест.