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Салах обійшов Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ

Олексій Погорелов — 25 січня 2025, 20:07
Салах обійшов Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ
Мохамед Салах
Фото: FC Liverpool

Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль продовжує йти до свого 20-го титулу, перемігши на своєму полі Іпсвіч (4:1) у межах 23 туру.

Другий гол мерсисайдців у цій грі на свій рахунок записав Мохаммед Салах. І для 32-річного єгиптянина це взяття воріт стало особливим.

Завдяки цьому результативному удару Салах посунув легендарного Тьєррі Анрі з сьомого місця у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ.

Салах має 176 голів у межах вищого англійського дивізіону, що на один більше, ніж в ікони Арсенала.

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Майже всі свої голи Мохаммед забив у складі Ліверпуля, а саме 174. Ще двічі вінгер відзначився під час етапу кар'єри у Челсі в сезоні-2013/14.

Після 22 зіграних турів Ліверпуль має 53 очки, випереджаючи на 6 балів найближчого переслідувача в особі Арсенала. Команда Арне Слота при цьому ще має матч з Евертоном в запасі.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний допоміг Борнмуту повторити клубний рекорд за підсумками гри з Ноттінгем Форест.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Ліверпуль Мохаммед Салах Тьєррі Анрі

Мохаммед Салах

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