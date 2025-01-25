Борнмут із хеттриком Уаттара розгромив Ноттінгем, Миколенко допоміг Евертону здолати Брайтон: результати АПЛ

У суботу, 25 січня, стартував 23 тур Англійської Прем'єр-ліги.

Ілля Забарний, як і завжди, зіграв повний матч за Борнмут, який вдома завдав розгромної поразки Ноттінгем Форесту, одній з головних сенсацій цього сезону. Данго Уаттара записав на свій рахунок хеттрик.

Паралельно із цим Віталій Миколенко допоміг Евертону втримати мінімальну виїзну перемогу над Брайтоном. "Іриски" виграли другий поєдинок поспіль під керівництвом Девіда Моєса.

Вулвергемптон та Арсенал подумали, що на полі забагато гравців, а тому команди оформили по одному вилученню. Після цього "каноніри" вирвали три очки завдяки голу Ріккардо Калафіорі. Олександр Зінченко весь матч просидів на лаві запасних.

Ліверпуль не помітив на власному полі Іпсвіч, а Мохаммед Салах своїм голом обійшов Тьєррі Анрі у списку найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ.

Саутгемптон непогано почав гру проти Ньюкасла, але дубль Александера Ісака та гол Сандро Тоналі принесли "сорокам" вольову перемогу.

О 19:30 за київським часом відбудеться головний матч цього туру – Манчестер Сіті прийматиме Челсі.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

23 тур, 25 січня

Борнмут – Ноттінгем Форест 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Клюйверт, 2:0 – 55 Уаттара, 3:0 – 61 Уаттара, 4:0 – 87 Уаттара, 5:0 – 90+1 Семеніо.

Брайтон – Евертон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Ндіає (пенальті).

Вулвергемптон – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 75 Калафіорі.

Вилучення: 70 Гомеш (друга жовта картка) – 43 Льюїс-Скеллі (пряма червона картка).

Ліверпуль – Іпсвіч 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Собослаї, 2:0 – 35 Салах, 3:0 – 44 Гакпо, 4:0 – 66 Гакпо, 4:1 – 90 Грівз.

Саутгемптон – Ньюкасл 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 10 Бендарек, 1:1 – 26 Ісак (пенальті), 1:2 – 30 Ісак, 1:3 – 51 Тоналі.

19:30 Манчестер Сіті – Челсі

Раніше з'явилася інформація, що Челсі та Манчестер Юнайтед можуть провести обмін гравцями.