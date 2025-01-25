Історичний матч: Забарний допоміг Борнмуту повторити клубний рекорд

У межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги Борнмут розгромив Ноттінгем Форест з рахунком 5:0.

Головним героєм зустрічі став форвард "вишень" Данго Уаттара, який відзначився хеттриком.

Ілля Забарний у парі з Діном Хейсеном зробили все необхідне, щоб команда Андоні Іраоли не пропустила. І це принесло свої плоди.

Борнмут втретє у своїй історії виграв матч АПЛ з різницею у п'ять голів, що стало повторенням клубного рекорду.

Досягнення було встановлене 15 жовтня 2016 року, коли "червоно-чорні" переграли Халл Сіті 6:1. А через 2,5 роки, 13 квітня 2019 року, вони познущалися на виїзді з Брайтона 0:5.

Завдяки цій перемозі клуб Іллі Забарного піднявся на шосте місце в таблиці чемпіонату Англії. Тепер на рахунку "вишень" 40 очок – вони відстають від зони Ліги чемпіонів всього на один бал.

Нагадаємо, що за свою гру проти Ноттінгем Форест український центрбек Борнмута отримав не найвищу оцінку.