Салах наздогнав Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів в історії АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах забив свій 175-й гол у межах АПЛ під час матчу з Манчестер Юнайтед (2:2). Це дозволило йому стати сьомим найкращим бомбардиром в історії турніра, наздогнавши великого Тьєррі Анрі.

Про це досягнення 32-річного єгиптянина повідомляє сайт ліги.

Салах реалізував пенальті на 70-й хвилині гри проти МЮ, вивівши тим самим свою команду вперед. Але мерсисайдці не змогли втримати переможний результат.

Мохаммед забив 175 голів у АПЛ за 282 матчі, у той час як легендарному форварду Арсенала знадобилося для цього на 24 гри менше.

Наступним у рейтингу йде Френк Лемпард, у якого 177 голів у межах АПЛ.

Mohamed Salah draws level with Thierry Henry in the all-time Premier League goalscorer list 📈 pic.twitter.com/IcuVBDUQ9u — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

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Обійти Анрі, наздогнати екс-капітана Челсі та навіть обігнати його Салах спробує 14 січня, коли Ліверпуль поїде в гості до Ноттінгем Фореста.

Раніше з'явилася інформація, що команда Арне Слота спробує підписати нападника Реала, якого бачуть в якості того, хто замінить Мохаммеда Салаха.