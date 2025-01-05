Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Салах наздогнав Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів в історії АПЛ

Олексій Погорелов — 5 січня 2025, 21:00
Салах наздогнав Анрі у рейтингу найкращих бомбардирів в історії АПЛ
Мохаммед Салах та Тьєррі Анрі
АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах забив свій 175-й гол у межах АПЛ під час матчу з Манчестер Юнайтед (2:2). Це дозволило йому стати сьомим найкращим бомбардиром в історії турніра, наздогнавши великого Тьєррі Анрі.

Про це досягнення 32-річного єгиптянина повідомляє сайт ліги.

Салах реалізував пенальті на 70-й хвилині гри проти МЮ, вивівши тим самим свою команду вперед. Але мерсисайдці не змогли втримати переможний результат.

Мохаммед забив 175 голів у АПЛ за 282 матчі, у той час як легендарному форварду Арсенала знадобилося для цього на 24 гри менше.

Наступним у рейтингу йде Френк Лемпард, у якого 177 голів у межах АПЛ.

Читайте також :
Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів

Обійти Анрі, наздогнати екс-капітана Челсі та навіть обігнати його Салах спробує 14 січня, коли Ліверпуль поїде в гості до Ноттінгем Фореста.

Раніше з'явилася інформація, що команда Арне Слота спробує підписати нападника Реала, якого бачуть в якості того, хто замінить Мохаммеда Салаха.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Ліверпуль Мохаммед Салах Тьєррі Анрі

Мохаммед Салах

Ліверпуль спробує провернути трансфер зірки Реала, який має стати заміною Салаху
“Він як Тутанхамон і піраміди”: село, маршрутки і культ Мохамеда Салаха в Єгипті
Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів
Салах: У свій останній сезон в Ліверпулі хочеться зробити щось особливе
ПСЖ пропонує Салаху більш привабливий контракт, ніж Ліверпуль

Останні новини