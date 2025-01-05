Ліверпуль та Манчестер Юнайтед розписали бойову результативну нічию

У неділю, 5 січня, на Енфілді відбувся центральний матч 20 туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед.

Господарі поля більш впевнено розпочали цей поєдинок, створивши кілька хороших моментів, але пробити Андре Онана все ніяк не вдавалося.

Після стартової навали підопічних Арне Слота гості наважилися забрати м'яч під свій контроль, що призвело до моментів вже біля воріт Аліссона. Але у першому таймі жодна зі сторін не змогла відкрити рахунок.

The story from a goalless first half at Anfield 📖#LIVMUN pic.twitter.com/F4oBS15Fft — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

Одразу після перерви опоненти почали грати майже без центра поля, що зіграло на користь МЮ. Лісандро Мартінес приєднався до атаки, чого не очікували Трент Александер-Арнольд та Ібраїма Конате.

Бруно Фернандеш виконав чудову проникаючу передачу у штрафний маййданчик, де центрбек Юнайтед прийняв м'яч та потужно пробив повз Аліссона – 1:0 на користь "червоних дияволів".

Але радість команди Рубена Аморіма тривала недовго. Вже за сім хвилин Коді Гакпо не помітив захист суперника та так само потужно пробив повз Онана, який нічого не зміг зробити з цим пострілом.

А через 10 хвилин головний арбитр Майкл Олівер після перегляду повтору призначив пенальті за гру рукою у виконанні Маттейса Де Лігта. І хоча Онана вгадав напрямок удару, та навіть міг його відбити, він цього не зробив – Мохаммед Салах відзначився голом.

Mo Salah converts from the spot and @LFC now lead 2-1 at home to Man Utd! 🎯#LIVMUN https://t.co/W7fxOwsTut pic.twitter.com/YPjfPCoyvG — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

Здавалося, що після такого Ліверпуль не відпустить гру, яка опинилася в його ногах. Але це не так!

За 10 хвилин до кінця основного часу Амад Діалло замкнув передачу з флангу від Алехандро Гарначо. Удар вийшов несильним, проте й цього вистачило, щоб вразити ворота.

У час, що залишився, обидві команди могли вирвати перемогу. Причому це могли зробити центрбеки! Спочатку Вірджил ван Дейк слабо пробив головою після кутового, а на останніх секундах Гаррі Магвайр з меж штрафного пробив вище воріт.

Harry Maguire's late chance could have won the match for @ManUtd 😫#LIVMUN pic.twitter.com/kgsSXeeeE0 — Premier League (@premierleague) January 5, 2025

У підсумку Олівер зафіксував результативну нічию 2:2.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

20 тур, 5 січня

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Мартінес 52, 1:1 – Гакпо 59, 2:1 – Салах 70 (пенальті), 2:2 – Діалло 80.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Бредлі 86), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Мак Аллістер, Салах, Джонс (Жота 60), Гакпо (Елліотт 86) – Діас (Нуньєс 60).

Манчестер Юнайтед: Онана – Де Лігт (Йоро 84), Магвайр, Мартінес – Марзауї, Мейну (Гарначо 72), Угарте, Далот – Діалло, Гойлунд (Зіркзе 87), Фернандеш.

Попередження: Нуньєс, Александер-Арнольд – Далот, Діалло, Де Лігт, Магвайр.

Втрата очок Ліверпулем дуже порадує Арсенал, який тепер відстає від лідера АПЛ на шість очок.

Манкуніанці в свою чергу посідають тринадцяте місце, заробивши вже 23 очки.

Нагадаємо, що трохи раніше Фулгем та Іпсвіч провели не менш результативний поєдинок.