Ліверпуль спробує провернути трансфер зірки Реала, який має стати заміною Салаху

Форвард мадридського Реала Родріго може перейти в Ліверпуль.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, англійський клуб вбачає в бразильському нападнику заміну Мохаммеду Салаху, який може залишити команду влітку.

Саме у літнє трансферне вікно "червоні" спробують підписати гравця, трансферна вартість якого оцінюється у 100 млн євро.

Зазначимо, що контракт Родріго з Реалом розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні бразилець зіграв за "вершкових" 21 матч у всіх турнірах, записавши в актив 5 голів та 4 асисти.

Раніше нападник Ліверпуля Мохаммед Салах натякнув на відхід з клубу, розповів про те, що хотів би виграти з "червоними" у свій останній рік за контрактом.