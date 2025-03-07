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Баварія не має планів "підібрати" Салаха та ван Дейка, якщо вони підуть з Ліверпуля

Олексій Погорелов — 7 березня 2025, 13:27
Мохаммед Салах, вінгер Ліверпуля
Мохаммед Салах
Getty Images

Баварія не розглядає можливість запропонувати контракт Мохаммеду Салаху, який цього літа може стати вільним агентом.

Про це заявив журналіст Bild Крістіан Фальк в колонці для CaughtOffside.

Минулого місяця з'яилася інформація, що мюнхенський клуб приєднався до низки претендентів на 32-річного єгиптянина, який проводить свій найкращий сезон в кар'єрі. Проте Фальк спростував це повідомлення.

"Неправда, що Баварія буде готова підписати Мо Салаха, якщо його контракт з Ліверпулем закінчиться.

Салах не перейде до Баварії, незалежно від того, що станеться з його контрактом. Те ж саме стосується і Вірджіла ван Дейка. Багато неправди в цих чутках", – заявив Фальк.

Ліверпуль ризикує безкоштовно втратити після цього сезону одразу трьох своїх лідерів: Салаха, ван Дейка та Трента Александер-Арнольда. Причому останнього вже дуже давно пов'язують з переходом в Реал.

Раніше Мохаммед Салах висловив думку, чому саме він вважає нинішній сезон найкращим у своїй кар'єрі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ліверпуль Мохаммед Салах

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