Один з європейських грандів втрутився у боротьбу за Салаха

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах потрапив до сфери інтересів Баварії.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, німецький гранд цікавиться 32-річним футболістом, контракт якого з "червоними" закінчується влітку 2025 року.

Також зазначається, що єгиптянином продовжують цікавитися клуби із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні АПЛ Мохаммед Салах відзначився вже 25 голами та 16 результативними передачами. У сумі він записав на свій рахунок 41 результативну дію.

Це дозволило Салаху стати першим гравцем в історії АПЛ, який зробив 40+ результативних дій у двох кампаніях. До цього він відзначився 32 голами та 10 асистами у сезоні-2017/18.