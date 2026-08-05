Я прийшов сюди саме заради цього, а не заради розваг: Модрич назвав свою головну мету у Мілані

Хорватський центральний півзахисник Мілана Лука Модрич розповів, яку ціль ставить перед собою на новий сезон-2026/27.

Його слова передає Sky Sport.

40-річний футболіст, який нещодавно продовжив контракт із "россонері", зізнався, що його мрією завжди було перемагати із італійським грандом.

"Моєю мрією завжди було перемагати з Міланом. Я прийшов сюди саме заради цього, а не заради розваг. Моя мета – здобути трофей разом із Міланом", – заявив Лука.

Модрич сподівається, що клубу Серії А вдасться зберегти у своєму складі провідного вінгера Рафаела Леау, яким активно цікавилися Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Галатасарай. Водночас вже була інформація, що 27-річний португалець передумав йти з Мілана.

Також досвідчений хорват висловився про продовження угоди з італійською командою. За словами Модрича, він міг пролонгувати співпрацю, яка розрахована до 30 червня 2027 року, ще взимку 2025-го, але волів зачекати й подивитися, як реагуватиме його тіло та чи збережеться у нього пристрасть до футболу.

"Коли я відчув підтримку вболівальників і бажання Мілана залишити мене, у мене вже не було жодних сумнівів, хоча, як я вже казав, я й до цього був упевнений, що залишуся. Багато гравців із минулого сезону залишилися в команді, і це позитивний момент. Ми також отримали кілька новачків, які додали команді якості", – зазначив хорватський півзахисник.

Відзначимо, що команда Рубена Аморіма розпочне новий розіграш Серії А-2026/27 виїзним матчем проти Торіно. Гра запланована на 23 серпня та розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що "россонері" зацікавлені у підписанні атакувального півзахисника лондонського Арсенала Ітана Нванері.