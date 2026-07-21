Модрич погодився підписати новий контракт з Міланом

Хорватський центральний півзахисник Лука Модрич близький до продовження співпраці з Міланом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, 40-річний ветеран дав клубу усну згоду на підписання короткострокового контракту, він також вже обговорив це питання із головним тренером команди Рубеном Аморімом.

Раніше інший авторитетний інсайдер Ніколо Скіра писав, що Модрич має підписати контракт на 1 сезон з зарплатнею у 4,5 млн євро.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступає за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Раніше стало відомо, що Модрич завершить кар'єру в збірній Хорватії у жовтні поточного року.