Леау передумав йти з Мілана

Вінгер збірної Португалії Рафаел Леау тепер хоче залишитися у Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наприкінці травня Леау заявив про наміри покинути Мілан влітку поточного року. Проте португалець зіткнувся із відсутністю предметного інтересу до своєї персони з боку представників європейських топчемпіонатів.

Активний інтерес до Леау проявляють лише Галатасарай і Фенербахче, проте сам вінгер не хоче переходити у чемпіонат Туреччини. Змінити його думку може лише шалена з економічної точки зору пропозиція, проте така поки не надходила.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку Манчестер Юнайтед, проте англійський клуб ще не робив ніяких конкретних кроків у напрямку підписання вінгера.