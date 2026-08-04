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Леау передумав йти з Мілана

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 22:00
Леау передумав йти з Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер збірної Португалії Рафаел Леау тепер хоче залишитися у Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наприкінці травня Леау заявив про наміри покинути Мілан влітку поточного року. Проте португалець зіткнувся із відсутністю предметного інтересу до своєї персони з боку представників європейських топчемпіонатів.

Активний інтерес до Леау проявляють лише Галатасарай і Фенербахче, проте сам вінгер не хоче переходити у чемпіонат Туреччини. Змінити його думку може лише шалена з економічної точки зору пропозиція, проте така поки не надходила.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау з боку Манчестер Юнайтед, проте англійський клуб ще не робив ніяких конкретних кроків у напрямку підписання вінгера.

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