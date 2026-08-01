Манчестер Юнайтед націлився на зірку Серії А

Вінгер Мілана Рафаел Леау потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Червоні дияволи" розглядають кандидатуру зірки італійського клубу для потенційного підсилення свого складу. Вони вже звернулися до "росонері" із запитом щодо 27-річного португальця.

Зазначається, що Леау більше не є ключовою фігурою у планах Мілана. Він готовий залишити команду в літнє трансферне вікно.

Рафаел виступає за італійський клуб із 2019 року після переходу з Лілля. Він провів за "червоно-чорних" 291 матч, у яких забив 80 голів і віддав 65 асистів.

Нагадаємо, що також на португальця претендують два турецькі гранди. За інсайдерською інформацією, з одним із них футболіст навіть узгодив умови особистого контракту.