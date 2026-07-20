Мілан впевнений у підписанні контракту з 40-річним Модричем

Хорватський ветеран Лука Модрич може продовжити свої виступи за Мілан.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб впевнений, що зможе зберегти хавбека. Зазначається, що 40-річний гравець перебуває у кроці від підписання однорічної угоди з "россонері", за якою його зарплата складе 4,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступав за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон-2025/26 Мілан завершив на 5-му місці у Серії А, набравши 70 балів у 38-ми турах. Вище фінішували лише Інтер, Наполі, Рома та Комо.

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Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на хавбека, який провалив медогляд у Манчестер Юнайтед.