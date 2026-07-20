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Мілан впевнений у підписанні контракту з 40-річним Модричем

Олександр Булава — 20 липня 2026, 13:37
Мілан впевнений у підписанні контракту з 40-річним Модричем
Лука Модрич
Getty Images

Хорватський ветеран Лука Модрич може продовжити свої виступи за Мілан.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб впевнений, що зможе зберегти хавбека. Зазначається, що 40-річний гравець перебуває у кроці від підписання однорічної угоди з "россонері", за якою його зарплата складе 4,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступав за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон-2025/26 Мілан завершив на 5-му місці у Серії А, набравши 70 балів у 38-ми турах. Вище фінішували лише Інтер, Наполі, Рома та Комо.

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Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на хавбека, який провалив медогляд у Манчестер Юнайтед.

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