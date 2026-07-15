Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Авторитетний інсайдер розкрив долю володаря Золотого м'яча у Мілані

Софія Кулай — 15 липня 2026, 09:54
Авторитетний інсайдер розкрив долю володаря Золотого м'яча у Мілані
Лука Модрич
Getty Images

Досвідчений хорватський півзахисник Лука Модрич може продовжити свої виступи у футболці італійського Мілана.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що "россонері" працюють над підписанням нового контракту з 40-річним хорватом.

Керівництво італійського гранда переконане, що їм вдасться вдарити по руках із Модричем. Головний тренер команди Рубен Аморім розраховує на Луку, якому вже про це дав знати.

Фінальне рішення буде ухвалене найближчим часом. Модричу дають час, аби ухвалити рішення разом із родиною.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступав за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон-2025/26 Мілан завершив на 5-му місці у Серії А, набравши 70 балів у 38-ми турах. Вище фінішували лише Інтер, Наполі, Рома та Комо.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на хавбека, який провалив медогляд у Манчестер Юнайтед.

Читайте також :
Мілан підписав захисника Лаціо
Мілан Лука Модрич

Лука Модрич

Модрич вирішив залишитися в Мілані – ЗМІ
Модрич про суддівство: Такі рішення не можна приймати в такій грі
Вони – ікони: Вітінья висловився щодо Роналду та Модрича перед протистоянням на ЧС-2026
Модрич встановив віковий рекорд ЧС
Модрич провів 200-й матч за збірну Хорватії

Останні новини