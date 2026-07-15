Авторитетний інсайдер розкрив долю володаря Золотого м'яча у Мілані

Досвідчений хорватський півзахисник Лука Модрич може продовжити свої виступи у футболці італійського Мілана.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що "россонері" працюють над підписанням нового контракту з 40-річним хорватом.

Керівництво італійського гранда переконане, що їм вдасться вдарити по руках із Модричем. Головний тренер команди Рубен Аморім розраховує на Луку, якому вже про це дав знати.

Фінальне рішення буде ухвалене найближчим часом. Модричу дають час, аби ухвалити рішення разом із родиною.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступав за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон-2025/26 Мілан завершив на 5-му місці у Серії А, набравши 70 балів у 38-ми турах. Вище фінішували лише Інтер, Наполі, Рома та Комо.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на хавбека, який провалив медогляд у Манчестер Юнайтед.