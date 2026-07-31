Мілан націлився на наймолодшого дебютанта в історії АПЛ

Мілан зацікавлений у підписанні атакувального півзахисника лондонського Арсенала Ітана Нванері.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, італійський клуб уже запросив у Арсенала інформацію щодо можливого трансферу. При цьому, на Нванері претендує не лише Мілан, а й Евертон, Фулгем і РБ Лейпциг.

Ітан Нванері приєднався до академії лондонського Арсеналу у 9 років. Він пройшов усі щаблі підготовки і дебютував за основу "канонірів" у 2022 році.

На момент матчу проти Брентфорда Ітану було 15 років і 181 день. Півзахисник став наймолодшим дебютантом в історії Англійської Прем'єр-ліги та Арсеналу. Другу половину минулого сезону він провів у оренді в Марселі.

Наразі трансферна вартість 19-річного англійця оцінюється в 35 мільйонів євро, контракт діє до літа 2030 року.