Мілан оголосив про продовження контракту з Модричем

Мілан оголосив про підписання нового контракту з 40-річним хорватським півзахисником Лукою Модричем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода між сторонами розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Раніше авторитетний інсайдер Ніколо Скіра писав, що зарплата Модрича складе 4,5 млн євро.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступає за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Раніше стало відомо, що Модрич завершить кар'єру в збірній Хорватії у жовтні поточного року.