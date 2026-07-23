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Мілан оголосив про продовження контракту з Модричем

Олексій Мурзак — 23 липня 2026, 19:52
Мілан оголосив про продовження контракту з Модричем
Лука Модрич
Getty Images

Мілан оголосив про підписання нового контракту з 40-річним хорватським півзахисником Лукою Модричем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода між сторонами розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Раніше авторитетний інсайдер Ніколо Скіра писав, що зарплата Модрича складе 4,5 млн євро.

Нагадаємо, що хорватський півзахисник виступає за Мілан із липня 2025-го, провівши у футболці "россонері" 37 матчів (2 голи та 3 асисти).

Раніше стало відомо, що Модрич завершить кар'єру в збірній Хорватії у жовтні поточного року.

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