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Тренер Південної Кореї оцінив перемогу своєї команди над Чехією на ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 червня 2026, 09:19
Тренер Південної Кореї оцінив перемогу своєї команди над Чехією на ЧС-2026
Збірна Південної Кореї
ФІФА

Головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо висловився про дебютний матч своєї команди на чемпіонаті світу-2026 із футболу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Наставник похвалив підопічних за вольову перемогу над Чехією (2:1). Він відзначив характер своїх гравців.

"Це була наша перша гра на турнірі – і дуже складна. Сам факт перемоги мене тішить, але ще більш позитивним є те, що хлопці не здалися та продовжували боротися. Я розумів, що ми здатні перемогти, тому за рахунку 1:1 сказав хлопцям продовжувати грати так, як ми грали до цього", – сказав тренер.

Зазначимо, що це була друга гра на турнірі. В матчі-відкритті Мексика перемогла Південну Африку з рахунком 2:0.

Наступний поєдинок на ЧС-2026 відбудеться 12 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. У ньому сильнішого визначатимуть Канада та Боснія і Герцеговина.

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