Маркевич зробив прогноз на матч Україна – Ісландія

Екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього матчу збірної України проти Ісландії у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця передає Український футбол.

" Ми маємо перемогти. Байдуже – 1:0 чи 3:1. Мій прогноз, я так відчуваю, Україна здобуде три очки. Потрібно вийти і перемогти! Немає інших варіантів. Думаю, що саме на гру проти Ісландії всі й готувалися, бо з Францією вони не грали… Ну, хіба не можна сконцентруватися на одну гру, вийти та перекусити ту команду? Можна. Ісландія – то ж не є Англія, Іспанія чи Франція, за всієї поваги", – розповів Маркевич.

Також тренер висловився про можливе звільнення Сергія Реброва та свою потенційну кандидатуру на посаду в збірній.

"Не до мене питання. Та скажу так: робота тренера напряму залежить від результату. Чи готовий я прийняти команду? На це питання я відповідати не буду. Потрібно, щоб Україна перемогла Ісландію, а там, попереду, ще будуть стикові поєдинки за право грати на чемпіонаті світу. А от ці всі розмови про мене і звільнення Реброва ні до чого", – резюмував Маркевич.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та Україна мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Читайте також : Фото Збірна України оголосила заявку на матч проти Ісландії

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.